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قرار بإجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة

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قرار بإجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة
RT
قطاع غزة
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أفادت وكالة "عمون" الأردنية باتخاذ قرار رسمي بإجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني "غزة 76"، بعد خروجه عن الخدمة نتيجة القصف الذي أصاب المناطق المحيطة به.

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ومن المتوقع إجلاء طاقم المستشفى إلى أقرب نقطة ممكنة خارج القطاع ليتمكن الكادر من العودة للعمل في أقرب وقت "عند توفر الظرف الملائم"، نتيجة الحاجة الماسة في القطاع لخدمات المستشفى وكوادره.

ويأتي إجلاء كوادر المستشفى الذين يبلغ عددهم 100 شخص بعد رفض الجانب الإسرائيلي إعطاء ضمانات بحفظ سلامة المستشفى والعاملين به، ما دعا الجهات المختصة إلى تبني قرار فوري بالإخلاء حفاظا على صحة وسلامة الكوادر.

وأتاح المستشفى للجانب الفلسطيني استخدامه رغم إجلاء الطاقم العامل به.


المصدر: عمون

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