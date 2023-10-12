إسرائيل تمنع دخول الأطباء من مصر والضفة إلى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن إسرائيل ترفض دخول أطباء من الضفة الغربية أو مصر إلى قطاع غزة.

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وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمل بيان صادر عن وزارة الصحة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية