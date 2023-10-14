الموت والرعب يخيمان على قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي المستمر (فيديوهات)

تستمر معاناة قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وتظهر لقطات مصورة من داخل قطاع غزة، المشاهد الأليمة والأحوال السيئة التي تعاني منها المدينة المحاصرة منذ أكثر من 14 عاما، وعلى مدار أسبوع مضى، يعاني القطاع من الإجراءات الإسرائيلية التي أحكمت الحصار عليه، بعد أن أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

ولا يكاد يمر يوم على قطاع غزة دون قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مجزرة جديدة بحق المدنيين الآمنين الذين تقصف منازلهم فوق رؤوسهم دون سابق إنذار.

ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بقطع شرايين حياة الفلسطينيين، فبعد أن أعلنت الحكومة المصرية عزمها على تسيير قوافل مساعدات إغاثية للمواطنين المدنيين بقطاع غزة، سارع الجيش الإسرائيلي لتوجيه تهديدات بقصف هذه القوافل بما تحمله، ووجه عدة ضربات جوية للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر - "معبر رفح".

ومنذ صباح يوم أمس الجمعة، وجه الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان مناطق شمال ووسط قطاع غزة، بترك منازلهم والإخلاء إلى مناطق جنوب القطاع عبر مسارات حددها لهم، وما إن شد المواطنون المغلوب على أمرهم الرحال نحو الجنوب حتى شرعت طائرات الجيش الإسرائيلي بقصف قوافلهم على تلك المسارات، مخلفة ما لا يقل عن 100 قتيل ومئات أخرين من الجرحى.

وفي جريمة إنسانية واضحة، أمر الجيش الإسرائيلي كبرى مستشفيات قطاع غزة في مناطق شمال ووسط القطاع، بإخلاء فوري لمباني المستشفيات وإخراج المرضى والمصابين منها.

ومساء اليوم السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن قرار القيادة العسكرية الإسرائيلية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الهجوم على قطاع غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر مع اجتياح بري لأراضي القطاع.

وبعد لحظات من صدور قرار توسيع العملية ضد غزة، شرعت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجوم واسع النطاق على القطاع، في ما يشبه إنذارا بانطلاق المرحلة الثانية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT