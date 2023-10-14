الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 30 قذيفة من لبنان وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت رصد إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، مؤكدا أن القضائف دخل إلى جهة الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، وقد دخل بعضها إلى جهة الحدود".

وأضاف: "ورد الجيش بمهاجمة مصادر إطلاق النار، ويواصل الهجوم في الأراضي اللبنانية حتى الآن".

وأكمل: "وفي وقت وقوع الهجمات، تم رصد خلية يشتبه في أنها كانت تنوي إطلاق صاروخ مضاد للدروع، وقد تم استهدافها".

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في لبنان بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT