لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لقتلها صحفيا (فيديو)

كلفت الخارجية اللبنانية بعثتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد مقتل الصحفي اللبناني عصام عبد الله وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

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وتضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، وخرقا مستمرا لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم السبت في بيان أن قذيفة صاروخية إسرائيلية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدى إلى مقتل المصور عصام عبد الله من وكالة "رويترز"، وإصابة آخرين من "فرانس برس" و"رويترز" و"الجزيرة".

وانطلق موكب تشيع الصحافي عصام عبد الله من منزله في بلدة الخيام جنوب لبنان لمثواه الأخير في جبانة البلدة.

المصدر: RT