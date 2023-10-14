السفارة الروسية: مواطن روسي بين أسرى "حماس"

أعلن مصدر في السفارة الروسية لدى إسرائيل أن مواطنا روسيّا واحدا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بين أسرى "حماس" الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "حسب المعلومات الأولية الواردة من السلطات الإسرائيلية، يوجد مواطن روسي واحد على الأقل، ويحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا على قائمة رهائن "حماس" في قطاع غزة".

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ووفقا لتقديرات مختلفة، تم أسر ما بين 120 و150 شخصا خلال هجوم "حماس" على مستوطنات جنوب إسرائيل السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي