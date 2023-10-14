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السفارة الروسية: مواطن روسي بين أسرى "حماس"

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السفارة الروسية: مواطن روسي بين أسرى
AFP
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أعلن مصدر في السفارة الروسية لدى إسرائيل أن مواطنا روسيّا واحدا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بين أسرى "حماس" الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "حسب المعلومات الأولية الواردة من السلطات الإسرائيلية، يوجد مواطن روسي واحد على الأقل، ويحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا على قائمة رهائن "حماس" في قطاع غزة".

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ووفقا لتقديرات مختلفة، تم أسر ما بين 120 و150 شخصا خلال هجوم "حماس" على مستوطنات جنوب إسرائيل السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي

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