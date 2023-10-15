وزارة الصحة: مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين معظمهم أطفال ونساء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 2500 قتيل، وأكثر من 9500 جريح، في قطاع غزة، وإلى 54 قتيلا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة يوم السبت أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه القوات الإسرائيلية.

يتبع ..