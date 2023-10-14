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مظاهرات ضخمة في لندن تضامنا مع الفلسطينيين (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

مظاهرات ضخمة في لندن تضامنا مع الفلسطينيين (فيديوهات)
Globallookpress
تظاهرة مناصرة لفلسطين في بريطانيا
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تظاهر آلاف الأشخاص السبت في وسط لندن في تحرك مؤيد للفلسطينيين وذلك بعدما حذرت الشرطة من أن إبداء أي شخص تأييدا لحركة "حماس" سيعرضه للتوقيف.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

ورفع البعض أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل" في حين شقت المسيرة طريقها نحو نقطة الوصول حيث من المقرر إلقاء عدد من الخطابات.

وقال اسماعيل باتيل، رئيس حملة "أصدقاء الأقصى" في تصريح لوكالة "فرانس برس" خلال التظاهرة: "أعتقد أن كل الناس العادلين في العالم، وليس فقط في بريطانيا، يجب أن يقفوا ويطالبوا بوضع حد لهذا الجنون"، مضيفا "وإلا فقد نشهد في الأيام القليلة المقبلة كارثة تتكشف".

وتأتي التظاهرة فيما تصعّد إسرائيل حربها، وتقصف قطاع غزة بلا هوادة وتحشد عشرات الآلاف من الجنود تمهيدا لهجوم بري متوقع على القطاع.

المصدر: "أ ف ب"

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