عبداللهيان: المقاومة ستعلن عن ساعة الصفر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن لدى المقاومة إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني.

وأضاف عبد اللهيان في بيان، قائلا: "قادة المقاومة أخبروني أنه في حال ردوا على العدوان الإسرائيلي فإن ذلك سيغير خارطة الأراضي المحتلة".

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وأردف عبد اللهيان "السيد نصر الله رجل الميدان ولطالما كان له الدور الأبرز في تحقيق أمن لبنان والمنطقة".

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة لديها إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني وهي وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب والإعلان عن ساعة الصفر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي هو بيدها".

وشدد وزير الخارجية الغيراني أن "طهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني".

المصدر: RT