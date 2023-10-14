نائب مصري يتحدث عن سيناريو لتهجير الغزيين قسريا باتجاه سيناء

حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في تدوينة له على منصة "X" مما وصفه بساعات عصيبة قادمة بالنسبة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.

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وكتب بكري: "‏الساعات القادمة حاسمة، مخطط التهجير القسري باتجاه سيناء، لإقامة الوطن البديل في سيناء بدأ بإجبار المحتل لأهلنا بمغادرة أبناء شمال غزة إلى جنوبها، ثم بعد ذلك دفع الجميع رغما عنهم إلي الحدود المصرية، لإحداث صدام مع الجيش المصري، ثم تبدأ النداءات الدولية والانتقادات والضغوط علي مصر".

الساعات قادمه حاسمه ، مخطط التهجير القسري باتجاه سيناء ، لإقامة الوطن البديل في سيناء بدأ بإجبار المحتل لأهلنا بمغادرة أبناء شمال غزه إلي جنوبها ،ثم بعد ذلك دفع الجميع رغما عنهم إلي الحدود المصريه ، لإحداث صدام مع الجيش المصري ، ثم تبدأ النداءات الدوليه والإنتقادات والضغوط علي… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 13, 2023

وأضاف: "في كل ذلك الهدف هو توطين الفلسطينيين وإنشاء الوطن البديل على الأرض المصرية، وبعدها يتم تهجير أبناء الضفة إلى الأردن وإنشاء دولة إسرائيل من النهر إلى البحر".

وخلص بالقول إنه "بذلك يجري تصفية القضية الفلسطينية نهائيا"، داعيا الجميع لـ"عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي وتوخي الحذر، المؤامرة لن تنجح وحدودنا خط أحمر".

المصدر: RT