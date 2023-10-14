شولتس ونتنياهو يؤكدان في محادثة هاتفية أهمية منع حزب الله من دخول الصراع

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبنستريت: "اليوم، اتصل المستشار شولتس مرة أخرى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغ نتنياهو شولتس بالوضع الحالي في إسرائيل، وبتشكيل حكومة طوارئ".

وأضاف هيبستريت: "أكد الجانبان على أهمية تجنب نشوب صراع إقليمي، وعلى وجه الخصوص منع تدخل حزب الله في الصراع الحالي".

وتابع: "ومن جانبه أكد نتنياهو على جهود إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والتي تعرقلها حماس، فيما أكد شولتس وقوف ألمانيا الكامل مع شعب إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة وشدد على أن ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل".

وفي وقت سابق، انتقد شولتس امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.

ونقلت وكالة "ريترز" عن شولتس قوله: "لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبا إلى جنب من دون إرهاب".

وأكد شولتس أن المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل التي انطلقت في ألمانيا "بغيضة وغير إنسانية".

المصدر: تاس