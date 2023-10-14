مساعدات لغزة تصل إلى مصر قادمة من الإمارات

وصلت شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لأهالي غزة إلى مصر ليلة الجمعة قادمة من الإمارات.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون المصري الرسمي اليوم السبت عمالا في الهلال الأحمر المصري وهم يفرغون صناديق في مطار بالقرب من معبر رفح الحدودي في الجزء الجنوبي من غزة.

ويستقبل مطار العريش الدولي في مصر الإمدادات المخصصة لأهالي غزة من وكالات الإغاثة والحكومات الأجنبية لإيصالها إلى القطاع.

واضطر معبر رفح إلى التوقف عن العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر.

المصدر: AP