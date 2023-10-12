شولتس ينتقد عباس ويعلن وقف المساعدات للفلسطينيين

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات الفلسطينية عن إدانة عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن وقف المساعدات الألمانية للفلسطينيين.

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وقال شولتس في بيان حول الوضع في الشرق الأوسط: "أتساءل أين إدانة السلطات الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس للعنف والإرهاب الذي تمارسه حركة "حماس"، وأقول لكم إن صمتكم مخز".

وأضاف أن برلين ستعيد النظر تقديم أي مساعدات تموينية أخرى للفلسطينيين في انتظار استكمال المراجعة.

وتابع: "ستعتمد معايير مساعداتنا المقبلة للفلسطينيين حول ما إذا كانت مشاريعنا تسهم في إحلال السلام في المنطقة، وكيف يمكن أن تخدم أمن إسرائيل على أفضل وجه".

وقال أنه إلى حين الانتهاء من استكمال المراجعة لن تخصص برلين أي أموال جديدة للتعاون الإنمائي في فلسطين.

وأضاف: "مساعداتنا الإنسانية توفر أبسط الضروريات لأكثر من نصف الفلسطينيين، وتحديدا في قطاع غزة".

ونقلت وكالة "ريترز" عن شولتس قوله: "لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنبا إلى جنب من دون إرهاب".

وأكد شولتس أن المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل التي انطلقت في ألمانيا "بغيضة وغير إنسانية".

المصدر: الشرق + تاس