السفارة الروسية: مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية في المواجهات بين "حماس" وإسرائيل

أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في غزة.

وجاء في بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطني روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو".

وأضافت السفارة أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى "حماس".

وأشارت إلى أن ثمانية مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي.

المصدر: تاس