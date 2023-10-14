الاتحاد الأوروبي يحارب "حماس" على "يوتيوب"

طالب المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون شركة "ألفابيت" المالكة لـ"غوغل" بتوخي الحذر في أي "محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة" على "يوتيوب"، حول هجوم "حماس".

إقرأ المزيد

وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة "إكس"، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي.

ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال ل"قانون الخدمات الرقمية" الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضا على منصة بلوسكاي المنافسة لـ X (تويتر سابقا).

وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته "في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة".

وأشار بريتون إلى أن يوتيوب الذي يستخدمه خصوصا العديد من الأطفال والمراهقين يتحمل مسؤولية حماية مستخدميه من الدعاية الزائفة والصور العنيفة أو الضارة.

ويعكس هذا التحذير الرسائل السابقة التي تم توجيهها في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ماسك ورئيس ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس تيك توك شو زي تشو.

المصدر: أ ف ب