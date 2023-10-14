كاميرا RT ترصد حشودا من الدبابات على تخوم قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا RT حشودا كبيرة من الدبابات الإسرائيلية على تخوم قطاع غزة، تحضيرا لهجوم بري محتمل.

وأكد مدير معهد القدس للدراسات الاستراتيجية إفرايم إنبار، في وقت سابق أن العملية البرية في غزة أمر لا مفر منه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد تحقيق أهدافها في القضاء على البنية التحتية لـ"حماس".

وأشار إلى أنه يمكن إصدار أمر الغزو البري حتى قبل تشكيل حكومة الطوارئ، والتي يتم التفاوض عليها حاليا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، لافتا إلى أن الصراع الحالي يختلف عن سابقيه من حيث الحجم.

وأخطر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت سكان مدينة غزة بترك منازلهم والتوجه جنوبا، حفاظا على سلامتهم، معلنا فتح ممرات آمنة سيسمح لهم بالتحرك خلالها بأمان بين الساعات 10:00- 16:00"

عقب ذلك أبلغت السفارة الأمريكية والسويدية مواطنيهما في قطاع غزة بالتوجه إلى معبر رفح البري اليوم الساعة 12 ظهرا لإخراجهم من القطاع.

المصدر: RT + نوفوستي