بدء إجلاء الأوكرانيين من إسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، عن إقلاع أول رحلة إجلاء للمواطنين الأوكرانيين من تل أبيب، بحسب ما ذكرت صحيفة "Country".

وقال نيكولينكو: "أول رحلة إجلاء من إسرائيل تقل 207 من مواطني أوكرانيا أقلعت من تل أبيب إلى بوخارست".

وفقا للصحيفة، من المقرر إقلاع الرحلة القادمة في 15 أكتوبر إلى مدينة كلوج الرومانية.

في وقت سابق، صرح سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفهيني كورنيتشوك، بأن السلطات الأوكرانية أعدت رحلة إجلاء لمواطنيها من إسرائيل.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

المصدر: نوفوستي