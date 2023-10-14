بن زايد يبحث مع بلينكن توفير الحماية للمدنيين في غزة وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات

استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث الطرفان سبل توفير الحماية للمدنيين في غزة وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أكد الطرفان خلال اللقاء الأولويةَ القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد".

وتناول اللقاء ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الوكالة.

المصدر: وام