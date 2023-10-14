رفض مصري.. لا لتهجير فلسطينيي غزة ولا تهاون بأمننا القومي

أرحب بكم في استديو القاهرة في موعد استثنائي ضمن التغطية المستمرة للحرب على غزة.

لليوم الثامن على التوالى يتواصل القصف على المدنيين وهدم البيوت على قاطنيها بما فيها المستشفيات والمرافق الصحية مع قطع الوقود والكهرباء عن القطاع

ليسقط أكثر من ألفي فلسطيني بينهم أكثر من 600 طفل ولا احد يعلم كم ضحية تحتاج أن تسقط قبل أن يسمح حتى بمجرد تمرير مواد الإغاثة

تفاعلات متسارعة شهدها هذا اليوم نناقش بعضها مع ضيفنا الكاتب الصحفي والنائب في البرلمان مصطفى بكري