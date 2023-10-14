"حزب الله" ينشر مقطع فيديو لاستهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مقطع فيديو لتنفيذ عمليات قصف نحو مواقع (الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا)، بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون.

ويظهر مقطع الفيديو بيانات توضيحية وخرائط تفصيلية لكل المواقع الإسرائيلية، وعمليات إطلاق الصواريخ الموجهة والقذائف نحوها وتحقيق إصابات دقيقة ومباشرة داخلها.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، استهداف مركزي مراقبة ورصد تابعين للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في لبنان بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر، كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

المصدر: RT