مراسلنا: حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا(فيديو)
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أفاد مراسلنا في لبنان بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.
واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.
وجاء في بيان عن المقاومة الإسلامية: "نفذنا هجمات على مواقع الاحتلال بالصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وتم تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".
المصدر: RT