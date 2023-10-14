واشنطن: مقتل 29 أمريكيا وفقدان 15 آخرين خلال التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

لقي ما لا يقل عن 29 مواطنا أمريكيا مصرعهم، وما زال 15 آخرون في عداد المفقودين نتيجة التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، قالت فيه: "في الوقت الحالي يمكننا تأكيد مقتل 29 مواطنا أمريكيا ... بلغنا أيضا أن 15 مواطنا أمريكيا هم مدرجون في عداد المفقودين، بالإضافة إلى شخص واحد يقيم بشكل دائم (في إسرائيل) بشكل قانوني.

وأكدت وزارة الخارجية أنها لن تقدم معلومات حول هويات الضحايا أو ظروف وفاتهم، مشيرة إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لتحديد مكان وجود (المواطنين الأمريكيين) وتتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في جميع جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية واستشارة الخبراء لتقديم المشورة للحكومة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد المركز الصحفي التابع للجيش الإسرائيلي أن أكثر من 120 شخصا محتجزون كرهائن لدى حماس في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية نفذت يوم السبت الماضي، هجوما استهدف القوات الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

المصدر: تاس