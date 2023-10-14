نتنياهو يتحدث للمرة الخامسة مع بايدن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الخامسة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

وخلال الاتصال، شكر نتنياهو بايدن على الدعم الأمريكي العميق وغير المشروط لإسرائيل وإقراره حقها في الدفاع عن نفسها، كما شكره على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل.

وناقش رئيس حكومة إسرائيل والرئيس الأمريكي الوضع في الجنوب وبشكل عام، حيث شكر نتنياهو بايدن على المساعدة الأمنية والاستخباراتية الواسعة النطاق والسريعة التي قدمتها الولايات المتحدة.

هذا وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلام والأمن في المنطقة يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بقطاع غزة.

وكانت قد أطلقت حركة "حماس" فجر السبت (7 أكتوبر) عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل في المناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: "وفا" + "I24"