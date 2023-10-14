مشاهد دامية.. قصف إسرائيلي يستهدف قافلة مدنية في غزة (فيديو)

استهدفت القوات الإسرائيلية أمس الجمعة شاحنة كانت تقل نازحين فلسطينيين عن شمال مدينة غزة نحو الجنوب عبر الممر الآمن الذي فتحته إسرائيل.

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وأفاد مراسلRT بأن استهداف القافلة أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق استهداف الجيش الإسرائيلي للقافلة، ومقتل وجرح العشرات.

وأظهرت عدة مقاطع جثث القتلى ملقاة في شارع صلاح الدين في غزة حيث استهدفت القافلة.

ويأتي ذلك في أعقاب إخطار الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة سكان غزة بالمغادرة إلى جنوب القطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم إخطارا جديدا طالب فيه سكان المدينة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة خلال 24 ساعة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT + وكالات