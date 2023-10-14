الجيش الإسرائيلي: سنبدأ عملياتنا في غزة فور سماح الوضع بذلك

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوناتان كونريكوس إن الجيش سيقيم الوضع في قطاع غزة وسير مغادرة المدنيين له، وإذا سمح الوضع سيبدأ عملياته العسكرية هناك فورا.

واستفسر مراسل CNN من كونريكوس عما إذا كان أمر الإخلاء مؤشرا على عملية برية قادمة، فأجاب أن الجيش الإسرائيلي "سيقيم الوضع على الأرض... ويرى عدد المدنيين المتبقين في المنطقة".

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وأضاف: بمجرد أن نرى أن الوضع يسمح بعمليات عسكرية كبيرة، سنتحرك.

في وقت سابق من اليوم السبت أخطر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم، ونود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرك على الشوارع المشار إليها بأمان بين الساعتين 10:00 و16:00".

ويأتي هذا البيان في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: نوفوستي