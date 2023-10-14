الجيش الإسرائيلي يخطر سكان شمالي غزة بإخلائها والتوجه جنوبا "خريطة للطرق الآمنة"

أخطر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت سكان مدينة غزة بالمغادرة والتوجه نحو جنوب وادي غزة، معلنا فتح ممرات آمنة بدعوى الحفاظ على سلامتهم، ونشر صورة للممرات التي فتحها.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم، ونود إبلاغكم بأن الجيش الإسرائيلي سيسمح بالتحرك على الشوارع المشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب من بيت حانون وحتى خانيونس، ‏إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاخرجوا نحو الجنوب حسب تعليماتنا، وكونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة".

ووفقا للبيان سيسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك عبر شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر.

ويأتي هذا البيان في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ويطالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين منذ أيام بمغادرة شمال القطاع والتوجه جنوبا بدعوى الحفاظ على سلامتهم، فيما يعمد إلى إغلاق المعابر من وإلى القطاع، كما قصف معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.

المصدر: RT