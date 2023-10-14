 
مباشر
عاجل
مصادر لـRT: قد يسمح بخروج البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم

بوغدانوف يتوجه للدوحة ولا يستبعد بحث قضية إطلاق الرهائن الإسرائيليين مع ممثلي "حماس"

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يتوجه للدوحة ولا يستبعد بحث قضية إطلاق الرهائن الإسرائيليين مع ممثلي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w88v

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أنه لا يستبعد لقاء ممثلي حركة "حماس" خلال زيارته إلى قطر الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
"حماس" تصدر بيانا بخصوص موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الحصار والعدوان على غزة

ونقلت وكالة "نوفوستي" قوله: "لا أستبعد ذلك، كنا نجتمع عادة مع قيادة "حماس" في كل مرة نزور فيها قطر".

وأضاف أنه يمكن للطرفين خلال اللقاء بحث قضايا مختلفة، بما فيها إطلاق الرهائن.

وفي وقت سابق أعربت حركة "حماس" عن تقديرها لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا