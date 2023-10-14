بوغدانوف يتوجه للدوحة ولا يستبعد بحث قضية إطلاق الرهائن الإسرائيليين مع ممثلي "حماس"

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أنه لا يستبعد لقاء ممثلي حركة "حماس" خلال زيارته إلى قطر الأسبوع المقبل.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" قوله: "لا أستبعد ذلك، كنا نجتمع عادة مع قيادة "حماس" في كل مرة نزور فيها قطر".

وأضاف أنه يمكن للطرفين خلال اللقاء بحث قضايا مختلفة، بما فيها إطلاق الرهائن.

وفي وقت سابق أعربت حركة "حماس" عن تقديرها لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي