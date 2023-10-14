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"قد تُخرج الأمور عن السيطرة".. إيران تحذّر إسرائيل من عواقب "جرائم الحرب"

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AP
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حذرت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، من أن استمرار "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل قد يؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة.

وقال بيان المكتب الصحفي للبعثة الإيرانية الدائمة اليوم السبت: "إذا لم يتم إيقاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فقد يخرج الوضع عن السيطرة".

وأشارت البعثة في بيانها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، إذا استمرت، يُمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى.

وأردفت البعثة أن مسؤولية هذه الأمور تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود هذا المجلس إلى طريق مسدودة.

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هذا وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد صرح من العاصمة اللبنانية بيروت بأن "عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على جرائم الكيان الصهيوني"، مبينا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي تصريح له على قناة "الميادين"، أكد أمير عبد اللهيان أن "إيران مستمرة وبقوة في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية".

المصدر: تاس + RT

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