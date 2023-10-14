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كتائب "القسام" تعلن قصف موقع "إسناد صوفا" الإسرائيلي العسكري بقذائف الهاون

بالفيديو.. كتائب القسام تستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق خان يونس

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. كتائب القسام تستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق خان يونس
Globallookpress
كتائب القسام
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر استهداف تحشدات للجيش الإسرائيلي شرق خان يونس.

ويظهر الفيديو ضربات دقيقة لآليات عسكرية وإلحاق أضرار بها.

وأطلقت حركة "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه  بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT

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