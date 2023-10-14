السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة للتوصل لوقف فوري للحرب على غزة

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية عدة للتوصل إلى حل سريع للأزمة الإنسانية في غزة.

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وقال الشيخ إن هذه الاتصالات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية لتزويد قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية، وإعادة الكهرباء والماء.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تهدف بهذه الاتصالات "تجنيب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من تبعات هذه الحرب المدمرة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فورا".

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

المصدر: RT