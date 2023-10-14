بالفيديو.."القسام" تكشف عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع وتوثق تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بها

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع، والتي دخلت الخدمة خلال معركة "طوفان الأقصى".

وعلى قناتها في "تلغرام"، نشرت كتائب "القسام"مقطع فيديو كشفت فيه "عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم".

وأشارت إلى أن هذه القذيفة ترادفية وذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى".

وأظهر فيديو الإعلام العسكري لـ"القسام" مشاهد من تجهيز القذيفة، بالإضافة إلى لقطة تظهر استخدامها ضد دبابة ميركافا الإسرائيلية.

ومساء أمس الجمعة، نشرت كتائب "القسام"مقطع فيديو يوثق "استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250"، وهو صاروخ فلسطيني محلي الصنع من إنتاج كتائب عز الدين القسام ويصل مداه إلى 250 كم.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT