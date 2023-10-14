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إيران: اذا لم تتنهي الحرب على غزة خلال ساعات فإن زلزالا سيدمر إسرائيل وسيغير خارطتها

أخبار العالم العربي

إيران: اذا لم تتنهي الحرب على غزة خلال ساعات فإن زلزالا سيدمر إسرائيل وسيغير خارطتها
Gettyimages.ru
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.

وأضاف عبداللهيان اليوم في إيجاز للصحفيين في بيروت بعد لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن "حزب الله أعد عدة سيناريوهات تصعيدية من شأنها إحداث زلزال في إسرائيل.. سيغير ذلك خارطة الأراضي المحتلة".

إيران: اذا لم تتنهي الحرب على غزة خلال ساعات فإن زلزالا سيدمر إسرائيل وسيغير خارطتها
Gettyimages.ru

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في بيروت مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية رسالة عبداللهيان أن إيران سترد.

وبعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، تحدث المبعوث الأممي مع، ولم يصدر أي رد من مكتب رئيس الوزراء.

المصدر: RT

 

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