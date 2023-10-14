"حماس": ندعو لتشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة لصد هجمات المستوطنين

دعت حركة "حماس" مساء اليوم السبت إلى "تشكيل لجان حماية شعبية في كل مناطق الضفة الغربية لصد هجمات المستوطنين".

وقالت الحركة في بيانها: "تدعو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا في الضفة الغربية ومؤسساتنا الوطنية والنشطاء والثوار الأحرار لتشكيل لجان حماية شعبية في كافة المدن والقرى لصد هجمات المستوطنين الذين يهددون بالتصعيد ضد المدنيين الآمنين والبيوت وممتلكات المواطنين".

وأضاف البيان: "إن واجب الوقت أن تنتفض الجماهير الفسطينية للدفاع عن القرى والمدن والبيوت، ووضع حد لجرائم العربدة والاستفزاز وإراقة الدماء التي تقودها ميليشيات المستوطنين، والمشاركة الفاعلة في معركة طوفان الأقصى كل في موقعه وبالوسائل الممكنة والمتاحة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

في حين نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" لاحقا مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

وأطلقت حركة "حماس" فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل في المناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT