"القسام" تبث رسالة إلى القوات الإسرائيلية البرية بالعبرية: هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" مناورات تظهر الاستعدادات والقدرات العالية لدى مقاتلي "القسام"، حيث ظهروا وهم ينقضون على آليات عسكرية ويأسرون من فيها، باستخدامهم مهارات عسكرية عالية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات كبيرة وقعت في الكابينت بشأن مدى عمق هذا الدخول على الرغم من المصادقة على الدخول البري لغزة.

ومعلوم أنه فجر يوم السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس"عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل لحق بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT