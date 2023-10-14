مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث منح الأمر بالهجوم البري

يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة "كيريا" في تل أبيب.

وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

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تجدر الإشارة إلى أنه قبل ساعات أيضا، وصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وسأل جنود الجيش الإسرائيلي المتمركز عن استعدادهم لـ"المرحلة التالية" من العملية في القطاع الفلسطيني.

ونشر مكتب نتنياهو مقطع فيديو للّقاء الذي جمعه مع العسكريين الإسرائيليين، وظهر فيه وهو يسأل عسكرييه ويقوم بمصافحتهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟".. "المرحلة التالية قادمة".

كما جاءت جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي في أعقاب ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

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وقال الجيش في بيان: "القوات البرية ومديرية التكنولوجيا واللوجستيات تعملان على إعداد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتوسيع نطاق القتال".

هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

المصدر: RT