أعلنت "القسام" أن مجموعة من مقاتليها في لبنان تقدمت يوم الجمعة للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي والانسحاب بسلام، فيما قتل 3 منهم يوم السبت بغارات.

وفي بيان لها، قالت كتائب "القسام": "نصرة للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة، قامت مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، مساء يوم الجمعة 28 ربيع الأول 1445 هجري - الموافق 13 أكتوبر 2023، بالتقدم للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام".

وأضافت "القسام" في البيان: "في صبيحة يوم السبت 29 ربيع الأول 1445 هجري - الموافق 14 أكتوبر 2023، تمكنت المجموعة بفضل الله من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف مجاهدينا ليرتقوا شهداء إلى ربهم مقبلين غير مدبرين"، معلنة عن "3 شهداء منهم".

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل في المناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT