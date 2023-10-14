"القسام" نعلن قصف "عسقلان" وحشود إسرائيلية ومطار بن غوريون برشقات صاروخية

أعلنت كتائب "القسام" اليوم السبت "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.

وعلى قناتها في "تلغرام"، قالت "القسام": "كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

وأضافت: "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية".

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرا القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع، وسط حصار خانق وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول" وشبهه بالحصار النازي للينينغراد.

المصدر: RT