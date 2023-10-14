بعد هدوء نسبي… صافرات الإنذار تدوي في سديروت وغلاف غزة

أفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت وغلاف غزة صباح اليوم السبت، بعد هدوء نسبي خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الجمعة أن غالبية مستوطني بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة.

حيث أن 90% من مستوطني "سديروت" هربوا إلى فنادق في منطقة الوسط خوفا من عمليات الاقتحام المستمرة من قبل عناصر كتائب القسام.

إقرأ المزيد

ووصفت الصحيفة سديروت بأنها أصبحت ساحة للمعركة، ونقلت عن أحد المستوطنين قوله: "هناك إنذارات وإطلاق كثيف للنار ودمار وخراب، يبدو أنها معركة طويلة".

وأعلنت كتائب القسام الفلسطينية أنها أطلقت صباح الجمعة 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت.

المصدر: RT