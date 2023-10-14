واشنطن بوست: انتقادات من قبل الجماعات اليهودية تطال الأمريكيين الذين أدانوا عنف الجيش الإسرائيلي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا مطولا أكدت فيه أن انتقادات لاذعة تطال الأمريكيين الذين أدانوا عنف الجيش الإسرائيلي.

وجاء في منشور الصحيفة: "في الولايات المتحدة، طاولت الشركات والسياسيين والجامعات التي أدانت عنف الجيش الإسرائيلي انتقاداتٌ لاذعة من قبل الجماعات اليهودية وغيرها في البلاد".

وفقا للصحيفة، أدان العديد من الأفراد والمنظمات في الولايات المتحدة "العنف من جانبي الصراع في إسرائيل، وأعربوا عن تأييدهم للمساواة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ستانفورد احتجوا على نشر كتب حول الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية في الجامعة، دون تسمية حماس على أنها معتدٍ".

المصدر: واشنطن بوست