جريفيث: الوضع الإنساني حرج في غزة ويتجه بسرعة نحو مستوى لا يمكن احتماله

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الوضع الإنساني في غزة حرج بالفعل، ويسير بشكل متسارع نحو وضع غير محتمل.

وأضاف جريفيث في بيان صدر يوم السبت أنه "لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة والغذاء يتناقص بشكل خطير"، ودعا جميع الدول التي تتمتع بنفوذ لاستخدامه من أجل ضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد.

ومعلوم أنه في 8 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة حركة حماس.

المصدر: swissinfo