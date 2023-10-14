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إسرائيل.. الجيش والشرطة يتابعان نشر أسماء قتلاهم وتفاصيل عنهم وارتفاع جديد في الحصيلة

أخبار العالم

إسرائيل.. الجيش والشرطة يتابعان نشر أسماء قتلاهم وتفاصيل عنهم وارتفاع جديد في الحصيلة
Globallookpress
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سمح كل من الشرطة والجيش الإسرائيليين بالكشف عن أسماء قتلى جدد من عناصرهم خلال المواجهات مع حركة حماس في إطار "طوفان الأقصى" التي تشتعل بها البلاد منذ يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.

واليوم السبت 14 أكتوير، سمح جهاز الشرطة الإسرائيلية بالكشف عن أسماء 3 قتلى آخرين قالت إنهم "سقطوا في المعركة"، وبدوره كشف الجيش الإسرائيلي أيضا عن أسماء وتفاصيل 14 قتيلا إضافيا من صفوفه.

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وبالنسبة للشرطة كان القتلى: المشرف آفي عمار، قائد ذراع البنية التحتية لوحدة "يوآف" في المنطقة الجنوبية، وقائد وحدة "يوآف" في المنطقة الجنوبية، والمشرف دان غانوت، نائب قائد الفصيلة في وحدة تنسيق أنشطة الإنفاذ. بالإضافة إلى الرقيب شارون ليبوفيتز، دورية مرور في محطة أوفاكيم، المنطقة الجنوبية.

وبذلك يبلغ عدد ضحايا الشرطة المعلن حتى الآن 51 شخصا.

وفي سياق متصل، سمح الجيش الإسرائيلي أيضا بنشر أسماء وتفاصيل 14 قتيلا إضافيا من قواته قتلوا بنيران عناصر حركة حماس ليرتفع عدد قتلاه إلى 265 حتى الآن، من أصل أكثر من 1400 قتيل في غلاف غزة.

المصدر: RT

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