الصين تدعو الولايات المتحدة إلى أداء "دور مسؤول" في الحرب بين إسرائيل وحماس

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، واشنطن لأداء "دور بناء ومسؤول" في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت.

وقال وانغ لبلينكن: "على الولايات المتحدة أن تلعب عمليا دورا بناء ومسؤولا لدفع القضية (الفلسطينية) إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن".

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن، الذي زار السعودية، اليوم السبت، أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي استغرق ساعة.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي نظيره الصيني "الشريك القوي لإيران"، باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT