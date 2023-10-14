فرنسا تدعو إسرائيل ومصر إلى فتح ممر إنساني إلى غزة عبر رفح

أعلن الإليزيه في بيان له أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثف اتصالاته مع الزعماء الأجانب، اليوم السبت، وحثّ مصر وإسرائيل خصوصا على فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح.

وقال الإليزيه إن "فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة، وخصوصا لإجلاء مواطنينا".

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كما أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدّث السبت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان مراسلنا قد أفاد بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن مصر رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العودة من حيث جاؤوا.

وذكر أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب.

وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة. وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: أ ف ب + RT