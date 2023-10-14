البنتاغون يذكر إسرائيل باتباع "قانون الحرب" في حملتها العسكرية على غزة

أشار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال حديثه مع نظيره الإسرائيلي، إلى أهمية اتباع قانون الحرب، على خلفية تدهور الوضع الإنساني جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "ناقش الوزير أوستن خلال اتصال هاتفي، أهمية التزام (إسرائيل) بقانون الحرب، بما في ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، وأيضا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

وفي الوقت نفسه، أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بمواصلة الدعم لإسرائيل وأعلن عن استمرار إمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لا يمكن إغفال أن أغلبية الفلسطينيين لا علاقة لهم بـ "حماس" وهجمات "طوفان الأقصى".

ومساء يوم السبت، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT