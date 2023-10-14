الآلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع الفلسطينيين

تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في جنيف السبت بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة.

وفي ظل مراقبة مشددة من الشرطة، سار حوالى 6000 متظاهر بحسب الشرطة والمنظمين خلف لافتة كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون "ما تطلقون عليه "دفاعا عن النفس" هو في الواقع "إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".

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وقتل في غزة أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وبينهم 724 طفلا، وفق سلطات القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق.

وقالت الحكومة الفدرالية السويسرية الأربعاء إنها "ترى أنه ينبغي تصنيف حماس منظمة إرهابية" وتدرس الخيارات القانونية المتاحة لذلك.

المصدر: AFP