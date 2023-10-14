 
مباشر

الآلاف يتظاهرون في جنيف تضامنا مع الفلسطينيين

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8co

تظاهر آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في جنيف السبت بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل ورد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة.

وفي ظل مراقبة مشددة من الشرطة، سار حوالى 6000 متظاهر بحسب الشرطة والمنظمين خلف لافتة كتب عليها "حرروا فلسطين"، وهم يهتفون "إسرائيل قاتلة" ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون "ما تطلقون عليه "دفاعا عن النفس" هو في الواقع "إبادة جماعية" و"أنهوا الفصل العنصري" و"قاطعوا إسرائيل" و"أنقذوا أطفال غزة".

 

إقرأ المزيد
بمشاركة وزير ونواب برلمانيين.. مظاهرة حاشدة في الكويت دعما لقطاع غزة
بمشاركة وزير ونواب برلمانيين.. مظاهرة حاشدة في الكويت دعما لقطاع غزة

وقتل في غزة أكثر من 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين وبينهم 724 طفلا، وفق سلطات القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق.

وقالت الحكومة الفدرالية السويسرية الأربعاء إنها "ترى أنه ينبغي تصنيف حماس منظمة إرهابية" وتدرس الخيارات القانونية المتاحة لذلك.

المصدر: AFP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا