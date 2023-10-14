مشاهد جديدة لنزوح سكان شمال غزة إلى جنوبه (صور)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر سكان قطاع غزة يفرون من شمال القطاع إلى جنوبه تفاديا للقصف الإسرائيلي.

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وأمهل الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,1 مليون شخص، 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تمديد المهلة 6 ساعات إضافية.

RT

RT

RT

RT

وصباح السبت الماضي شنت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وتشن غارات جوية وقصفا عنيفا على قطاع غزة.

المصدر: RT