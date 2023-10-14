حماس تعلن انتشالها جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير نمرودي بعد مقتله بقصف إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكنها من انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير عندها، تومير ألون نمرودي، بعد أن قتل بقصف إسرائيلي على مكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.

وقالت كتائب القسام في بيان لها إن "الجندي نمرودي لقي حتفه في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 أكتوبر 2023".

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وقبل أيام، أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة (9 أكتوبر) أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين برفقة آسريهم من مقاتلي القسام.

وعلى المقلب الآخر، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في اليوم ذاته، إن تل أبيب قرّرت مواصلة الهجوم على غزة ولو كلف ذلك حياة الأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، إلا إذا توفرت معلومات مؤكدة حول مكانهم.

المصدر: RT