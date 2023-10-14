بلاغ كاذب للجيش الإسرائيلي عن جسم طائر معاد شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن جسما طائرا معاديا دخل المجال الجوي شمال إسرائيل، لكنه سرعان ما أوضح أن الإنذار كان كاذبا.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر "تليغرام"، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار الجوي في مستوطنة جورنوت هجليل شمال إسرائيل بسبب "تسلل جسم طائر معاد".

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في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي