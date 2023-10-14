بايدن: عائلات الأمريكيين المفقودين في غزة تمر بما لا يمكن تصوره

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن عائلات المواطنين الأمريكيين المفقودين عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، تمر بما لا يمكن تصوره.

وقال بايدن عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): " عائلات المواطنين الأمريكيين المفقودين في أعقاب الهجوم الإرهابي على إسرائيل تمر بما لا يمكن تصوره".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل أدى إلى مقتل 29 أمريكيا وفقدان 15 آخرين، وأكدت الوزارة أنها لن تقدم معلومات حول هويات الضحايا أو ظروف وفاتهم.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، وإصابة حوالي 3800 أخرين، واعترفت الحكومة الإسرائيلية بوقوع 150 شخصا كأسرى لدى "حماس".

المصدر: RT