حاكم فلوريدا: يجب ألا تقبل الولايات المتحدة لاجئين من قطاع غزة

أكد حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانكتيس، أنه يجب ألا تقبل الولايات المتحدة لاجئين من قطاع غزة.

وقال سانكتيس: "لا يمكننا السماح للناس من غزة بدخول هذا البلاد كلاجئين، انظروا كيف يتصرفون، ليس جميعهم من حماس، لكنهم جميعا يحملون وجهات نظر معادية للسامية".

وتابع: "لا يعترف أي منهم بحق إسرائيل في الوجود، ولا تريد أي دولة عربية قبولها (إسرائيل)".

وفقا له، لا يمكن السماح بدخول الولايات المتحدة إلا للمهاجرين الذين يتشاركون القيم الأمريكية ويحبون هذه البلاد.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

المصدر: RT- تاس